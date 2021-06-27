Сборная Италии вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Италии обыграла соперников из Австрии в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1. Теперь итальянцы сыграют в четвертьфинале мирового турнира.

Игра сборных Италии и Австрии проходила на лондонском стадионе «Уэмбли». Матч завершился после дополнительного времени со счетом 2:1 в пользу итальянцев.

В составе победителей голы забили Федерико Кьеза на 95-й минуте и Маттео Пессина на 105-й. В сборной Австрии отличился на 114-й минуте Саша Калайджич.

На 65-й минуте мяч в ворота итальянских футболистов отправил Марко Арнаутович, но гол не засчитали из-за положения «вне игры». Для оценки ситуации использовали систему видеопомощи арбитрам (VAR). После начала первого тайма желтую карточку получил Марко Арнаутович, выступающий за австрийскую команду. Карточку показали через 1 минуту 32 секунды, что стало самым быстрым предупреждением на чемпионате.

Соперник сборной Италии в четвертьфинале определится по итогам игры между командами Бельгии и Португалии. Матч пройдет 27 июня в Севилье. Четвертьфинальная встреча намечена на 2 июля.