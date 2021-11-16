Сборная Италии сыграла вничью с Северной Ирландией и попала в «стыки» отбора на ЧМ-2022

Сборная Италии по футболу, которая прошедшим летом стала лучшей командой Европы, неожиданно для болельщиков не смогла напрямую выйти из группы в финал чемпионата мира-2022. Теперь итальянцам предстоит игра в стыковых матчах за право выступить в ЧМ.

К такому результату привел последний матч итальянских футболистов со сборной Северной Ирландии. Ни одна из команд не отметилась голом, счет игры остался на отметке 0:0. Вперед в группе вырвалась Швейцария, которая обеспечила себе путевку в чемпионат мира.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал результаты игры и отметил, что нужно сохранять позитивный настрой. Он заявил, что важно снова отыскать те качества, которые отличают итальянцев от других команд. Пока спортсменам необходимо восстановить силы. На встрече с Северной Ирландией, по мнению Манчини, дух футболистов мог бы поднять гол, для которого в первом тайме были все условия. Но этого не произошло.

«Мы могли пробиться на чемпионат мира до этого матча. У нас были такие возможности. Ничья с Болгарией сыграла решающую роль. Это было в сентябре — игроки не были на сто процентов готовы. Два пенальти, которые мы не забили Швейцарии, тоже не сыграли нам на руку. Но я сохраняю оптимистичный настрой перед стыковыми матчами», — сказал Манчини.

Как добавило «РИА Новости», сами футболисты поделились, что отдали прошедшему матчу все силы. Теперь нужно думать только о стыках и приложить максимум усилий для выхода в финал ЧМ.