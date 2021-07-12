Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу. Финальный матч с англичанами закончился со счетом 1:1. В серии пенальти точнее были итальянцы.

Уже на второй минуте матча счет открыл защитник англичан Люк Шоу. Этот гол стал самым быстрым в истории финалов чемпионата Европы. Итальянцы отметили опасным ударом Лоренцо Инсинье со штрафного и дальним выстрелом Федерико Кьезы. Но оба раза мяч прошел мимо ворот.

Во втором тайме итальянцы больше контролировали мяч и в итоге сравняли счет на 67 минуте. В суматохе после подачи с углового гол с близкого расстояния забил защитник итальянцев Леонардо Бонуччи. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

В дополнительное время команды не забили голов. Победитель определился в серии пенальти. У итальянцев с 11-метровой отметки промахнулись Андреа Белотти и Жоржиньо. У англичан в серии пенальти не забили Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.

Сборная Италии выиграла чемпионат Европы во второй раз в своей истории. Предыдущий триумф был в 1968 году. До этого итальянцы проиграли финалы в 2000 и 2012 годах.

Чемпионат Европы по футболу проходил с 11 июня по 11 июля. На все игры турнира пускали болельщиков. Матчи Евро-2020 посетил 1 099 688 зрителей. Самой посещаемой встречей стал финальный матч на лондонском стадионе «Уэмбли». На игре присутствовали 67 173 зрителя.