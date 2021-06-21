Сборная Италии по футболу повторила свой рекорд и провела без поражений 30 матчей

Итальянская сборная по футболу повторила собственный рекорд 1939 года, проведя без поражений 30 матчей. Об этом сообщила «Газета.ru».

Отмечается, что последний раз итальянцы проиграли португальцам в рамках Лиги наций в сентябре 2018 года. Предыдущий рекорд сборная установила в 1935–1939 годах, играя под руководством Витторио Поццо.

На Евро-2020 сборная Италии занимает в своей группе первое место. Матч с Уэльсом закончился со счетом 1:0 в пользу подопечных Роберто Манчини. Хавбек Маттео Пессина забил гол на 39-й минуте.