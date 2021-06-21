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    21 июня 2021, 10:35

    Сборная Италии по футболу повторила свой рекорд и провела без поражений 30 матчей

    Артур Блянихов

    Итальянская сборная по футболу повторила собственный рекорд 1939 года, проведя без поражений 30 матчей. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Отмечается, что последний раз итальянцы проиграли португальцам в рамках Лиги наций в сентябре 2018 года. Предыдущий рекорд сборная установила в 1935–1939 годах, играя под руководством Витторио Поццо.

    На Евро-2020 сборная Италии занимает в своей группе первое место. Матч с Уэльсом закончился со счетом 1:0 в пользу подопечных Роберто Манчини. Хавбек Маттео Пессина забил гол на 39-й минуте.