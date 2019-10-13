Сборная Италии досрочно вышла на Евро-2020

Сборная Италии досрочно отобралась на чемпионат Европы по футболу 2020 года, обыграв команду Греции со счетом 2:0. Игра проходила в Риме. Голы забили Жоржиньо (на 63-й минуте, с пенальти) и Федерико Бернардески (78).

Италия стала второй командой, которая досрочно вышла на Евро-2020. Ранее на этой неделе на турнир пробилась сборная Бельгии.

13 октября на ЧЕ-2020 должна отобраться Россия. Для этого подопечным Станислава Черчесова нужно в гостях обыграть Кипр. До этого россияне выиграли шесть матчей подряд.

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Сборная Италии в десятый раз сыграет в европейском первенстве. Итальянцы выигрывали турнир в 1968 году. В 2016 году команда Италии уступила немцам в 1/4 финала по пенальти.

Юбилейный, 60-й чемпионат Европы пройдет в 12 городах. В Санкт-Петербурге будут сыграны три матча группового этапа и четвертьфинал. Также игры примут Лондон, Дублин, Глазго, Рим, Мюнхен, Копенгаген, Баку, Амстердам, Бухаресте, Будапешт и Бильбао.