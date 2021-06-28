Сборная Испании обыграла Хорватию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Испании по футболу вышла в четвертьфинал Евро-2020. Она обыграла команду Хорватии со счетом 5:3.

Первыми преимущество получили хорваты — на 20-й минуте мяч в свои ворота отправил Педри. Но испанцы быстро собрались и исправили ошибку. На 38-й минуте Пабло Сарабия отправил мяч в правильном направлении и забил Хорватии первый гол.

Еще два мяча во втором тайме забили Сесар Аспиликуэта и Ферран Торрес. Буквально за пару минут до окончания основного времени Мислав Оршич и Марио Пашалич отыгрались, сравняв счет с испанцами.

В овертайме сборная Испании все же забрала победу. За две минуты было забито еще два гола — их авторами стали Альваро Мората и Микель Оярсабаль.

Испанцы вторую игру подряд забила пять мячей — это произошло впервые в истории чемпионатов Европы. И впервые же авторы всех этих пяти голов — разные игроки.

В следующий раз испанцы сыграют с победителем противостояния Франция-Швейцария. Этот матч состоится в 22:00 28 июня.