Спорт 19 июня 2023, 07:23 Сборная Испании стала победителем Лиги наций УЕФА Сборная Испании в серии пенальти победила Хорватию в финале Лиги наций УЕФА РИА «Новости»

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Футболисты сборной Испании одержали победу в Лиге Наций, победив в финале команду Хорватии.

Основное время решающей встречи завершилось со счетом 0:0, в дополнительные 30 минут команды также не сумели отличиться.

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В серии послематчевых пенальти испанская сборная оказалась точнее, выиграв со счетом 5-4. Для «Фурии Рохо» это первый трофей за последние 11 лет, в последний раз команда выигрывала чемпионат Европы в 2012 году.

В полуфинале Лиги наций Испания победила Италию со счетом 2:1, а Хорватия одолела Нидерланды со счетом 4:2. В матче за бронзовые награды турнира итальянцы переиграли нидерландцев со счетом 3:2.

Завершившийся турнир Лиги наций стал третьим по счету. В 2019 году победу праздновали португальцы, а в 2021 — французы. В 2021 году испанцы также играли в финале, но уступили со счетом 1:2.