Спорт 25 ноября 2022, 15:43 Сборная Ирана выиграла третий матч ЧМ за всю историю участия в турнире Команда Ирана всухую обыграла сборную Уэльса на чемпионате мира в Катаре РИА «Новости»

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Встреча команды Ирана и сборной Уэльса в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре закончилась со счетом 2:0. Для иранских футболистов эта третья победа на мундиале за все время участия в турнире.

Первый тайм команды провели без открытого счета. Первый гол в ворота валлийцев забил защитник Рузбех Чешми.

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Незадолго до этого судья заменил на поле голкипера Уэльса Уэйна Хеннесси. Вратарь выбежал за пределы штрафной, где сбил нападающего Ирана Мехди Тареми. После замены голкипера иранцы смогли поразить ворота Уэльса.

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Второй мяч, который закрепил победу сборной и оставил валлийцев с сухим счетом, забил защитник Рамин Резаян.

В первом туре группового этапа сборная Ирана уступила команде Англии со счетом 2:6, а Уэльс вничью сыграл со сборной США — 1:1.

Заключительные матчи группового этапа команды проведут 29 ноября: валлийцы сыграют с Англией, а иранцы встретятся с США.