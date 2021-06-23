Сборная Хорватии обыграла шотландцев на Евро-2020

Сборная Хорватии обыграла соперников из Шотландии в матче группового этапа Евро-2020. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хорватов.

Матч хорватской и шотландской команды проходил в рамках заключительного третьего тура группы D. Встреча состоялась 22 июня на стадионе в Глазго.

В победившей сборной по одному голу удалось забить Николе Влашичу на 17-й минуте, Луке Модричу — на 62-й и Ивану Перишичу — на 77-й. В шотландской команде отличиться на 42-й минуте удалось Каллуму Макгрегору.

По итогам игры сборная Хорватии прошла в 1/8 финала чемпионата Европы. При этом футболисты остались без защитника Деяна Ловрена. Спортсмен во время матча получил вторую желтую карточку, которая лишает его возможности выступить в следующей игре.

Хорваты вышли из группы со второго места. Сборная получила четыре очка. Команда из Шотландии заняла четвертую строчку, заработав один балл.

Ранее сборная Хорватии уступила англичанам и сыграла вничью с чехами. Первый матч завершился со счетом 0:1, а второй — 1:1. Игры 1/8 финала турнира пройдут с 26 по 29 июня. Последний матч Евро-2020 состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли».