Спорт 09 декабря 2022, 22:10 Сборная Хорватии обыграла Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2022 Хорватия обыграла сборную Бразилии в серии пенальти и вышла в полуфинал чемпионата мира Pxhere

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Сборная Хорватии обыграла Бразилии в серии пенальти в четвертьфинальном мачте чемпионата мира по футболу в Катаре. Команда вышла в полуфинал мундиаля.

Встреча состоялась 9 декабря на стадионе «Эдьюкейшн сити» в Эр-Райяне. Команды не смогли забить в основное время матча. Два дополнительных тайма закончились со счетом 1:1. На 105 минуте открыл счет Неймар в составе Бразилии. У Хорватии гол забил Бруно Петкович на 117 минуте. Серия пенальти завершилась со счетом 4:2 в пользу хорватов.

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Бразилия четвертый раз за последние пять чемпионатов мира выбыла из турнира в четвертьфинале. При этом сборная страны — рекордсмен по победам на мундиалях. Пять раз бразильянцы занимала первое место на чемпионатах мира.

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В полуфинале хорваты встретятся 13 декабря с победителем встречи команд Нидерландов и Аргентины.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике покинул свой пост. Вместе с ним из команды уйдет весь тренерский штаб. Испанцы вылетели из мундиаля после проигрыша сборной Марокко.