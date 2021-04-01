Сборная Германии проиграла в отборочном турнире ЧМ впервые с 2001 года

Команда Германии проиграла футболистам из Северной Македонии в отоборочной игре чемпионата мира по футболу 2022 года. Встреча проходила на западе Германии на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена», игра завершилась счетом 2:1.

Мяч от команды Германии забил Илкай Гюндоган. В числе иакедонских бамбардиров, принесших команде победу, Горан Пандев и Элиф Элмас. Национальная сборная Германии проиграла в отборочном туре Чемпионата Мира впервые с 2001 года. Тогда она потерпела сокрушительное поражение от сборной Великобритании со счетом 5:1, напомнили в RT.