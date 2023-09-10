Спорт 10 сентября 2023, 02:47 Сборная Германии по футболу с большим отрывом проиграла Японии Сборная ФРГ по футболу проиграла Японии со счетом 4:1 в товарищеском матче Freepik

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Немецкая сборная с большим отрывом проиграла японской национальной команде в товарищеском матче. Встречу провели в Вольфсбурге, она закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

В японской команде отличились футболисты Дзюня Ито, Аясэ Уэда, Такума Асано и Ао Танака. В сборной Германии отметился Лерой Сане.

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Немецкая национальная футбольная команда не может одержать победу уже пять игр подряд. Футболисты играют только в товарищеских матчах, потому что пропускают турнир отбора в чемпионате Европы 2024 года, так как являются его хозяевами.

Ранее украинская сборная сыграла вничью против Англии в матче пятого тура отборочного турнира Евро-2024. Игра завершилась со счетом 1:1. В украинской команде отличился Александр Зинченко (26 минута), а в английской сборной гол забил Кайл Уокер (41 минута).

А 8 сентября сборная Испании по футболу обыграла грузинскую команду в матче отборочного тура со счетом 7:1. Этот проигрыш стал самым большим в истории сборной Грузии.