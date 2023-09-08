Спорт 08 сентября 2023, 19:05 Сборная Германии обыграла США в полуфинале Кубка мира по баскетболу Германия вышла в финал Кубка мира по баскетболу unsplash.com

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Сборная Германии победила команду Соединенных Штатов в полуфинальном матче Кубка мира по баскетболу. Встреча завершилась со счетом 113:111, сообщило РИА «Новости».

Матч прошел в филиппинском городе Пасай. Самым результативным игроком стал защитник немецкой сборной Андреас Обст — у него на счету 24 очка. В составе команды Соединенных Штатов больше всего баллов набрал защитник Энтони Эдвардс.

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За бронзовые медали первенства американцы поборются со сборной Канады. Соревнование состоится 10 сентября. Немцы сразятся за титул с командой Сербии.

Сборная Германии впервые вышла в финал Кубка мира. Ранее лучшим достижением немецких баскетболистов на турнире было третье место в 2002 году.

Накануне сборная России по футболу и олимпийская команда Египта сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 1:1. Хозяева поля открыли счет в одной из первых атак — полузащитник Нассер Махер забил гол на седьмой минуте встречи.