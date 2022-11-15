Спорт 15 ноября 2022, 16:56 Сборная Ганы по футболу прилетела на чемпионат мира без формы — СМИ Журналист Шуамо: сборная Ганы прибыла на ЧМ по футболу без формы РИА «Новости»

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Из-за ошибки администратора сборная Ганы по футболу прилетела в Катар на чемпионат мира без спортивной формы. Об этом сообщили в соцсетях журналисты Марк Шуамо и Фрэнк Дарква.

Они написали, что комплекты формы вышлют почтой. Работа по отправке формы на базу команды в Катаре уже проводится. При этом федерация футбола подозревает, что комплекты могут не прийти вовремя — к первому матчу, который состоится уже 24 ноября. В этот день Гана сыграет против сборной Португалии. Следующими соперниками ганцев на турнире станут спортсмены из Южной Кореи (28 ноября) и Уругвая (2 декабря).

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Чемпионат мира по футболу продлится с 20 ноября по 18 декабря. В турнире состоится 64 матча. Катар примет чемпионат впервые. Его участниками станут 32 национальные сборные. На данный чемпион мира по футболу — Франция, напомнило ранее РИА ФАН.

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