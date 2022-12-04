Спорт 04 декабря 2022, 21:16 Сборная Франция обыграла Польшу и вырвалась в четвертьфинал ЧМ-2022 Сборная Франция победила команду Польши со счетом 3:1 и вышла ¼ финала ЧМ

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Сборная Франции обыграла команду Польши со счетом 3:1 в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Теперь она поборется за выход в полуфинал.

Счет на 44-й минуте открыли французы. Мяч в ворота соперника отправил нападающий Ольвье Жиру. Еще два гола команде принес Киллиан Мбаппе — на 74-й минуте и на первой минуте добавленного ко второму тайму времени.

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Поляки смогли ответить лишь перед самым концом игры. На девятой добавленной к основному времени минуте гол с пенальти забил нападающий Роберт Левандовский.

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Противник Франции в четвертьфинале определится 4 декабря. Им станет победитель пары Англия — Сенегал. Игра стартует в 22:00 по московскому времени.

Накануне определились еще две команды, вырвавшиеся в 1/4 финала. Ими стали сборные Нидерландов и Аргентины. Они сразятся 9 декабря.

Килиан Мбаппе, который подарил сегодня сборной Франции дубль, стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Ожидается, что в новом сезоне он заработает 128 миллионов долларов.