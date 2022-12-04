04 декабря 2022, 21:16
Сборная Франция обыграла Польшу и вырвалась в четвертьфинал ЧМ-2022
Сборная Франция победила команду Польши со счетом 3:1 и вышла ¼ финала ЧМ
Сборная Франции обыграла команду Польши со счетом 3:1 в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Теперь она поборется за выход в полуфинал.
Счет на 44-й минуте открыли французы. Мяч в ворота соперника отправил нападающий Ольвье Жиру. Еще два гола команде принес Киллиан Мбаппе — на 74-й минуте и на первой минуте добавленного ко второму тайму времени.
Реклама
Поляки смогли ответить лишь перед самым концом игры. На девятой добавленной к основному времени минуте гол с пенальти забил нападающий Роберт Левандовский.
Реклама
Противник Франции в четвертьфинале определится 4 декабря. Им станет победитель пары Англия — Сенегал. Игра стартует в 22:00 по московскому времени.
Накануне определились еще две команды, вырвавшиеся в 1/4 финала. Ими стали сборные Нидерландов и Аргентины. Они сразятся 9 декабря.
Килиан Мбаппе, который подарил сегодня сборной Франции дубль, стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Ожидается, что в новом сезоне он заработает 128 миллионов долларов.
Футбол
Польша
Франция
Чемпионат мира по футболу - 2022
Реклама
Реклама