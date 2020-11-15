Сборная Франции вышла в полуфинал Лиги наций

Сборной Франции удалось обойти соперников из португальской команды. Победа в матче принесла футболистам билет в полуфинал Лиги наций.

Игра сборных Франции и Португалии прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу французов. В составе выигравшей команды отличился Н’Голо Канте. Единственный гол спортсмен забил на 54-й минуте игры.

«Мы много боролись. В первом тайме Франция была лучше, мы не могли играть и пасоваться. Бегать без мяча труднее. Мы пытались изменить свою игру, но делали это робко», — привел сайт УЕФА слова тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша.

Сейчас в активе сборной Франции 13 очков. Команда смогла выйти в полуфинал Лиги наций. На втором месте находятся футболисты Португалии с 10 очками, а затем идут Хорватия и Швеция, заработавшие по три очка.

В заключительном туре команда Франции сыграет против сборной Швеции. Матч состоится 17 ноября. В этот же день португальцы сразятся с командой Хорватии. Даже в случае поражения французы останутся на первом месте в таблице и отправятся в полуфинал турнира.