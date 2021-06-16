Сборная Франции со счетом 1:0 обыграла команду Германии на Евро-2020.

Единственный мяч забил в свои ворота немец Матс Хуммельс на 20-й минуте.

Первый круг на турнире завершился. Уже 16 июня вторые матчи проведут шесть команд, в числе которых сборная России.

Французы шесть игр подряд побеждает немцев. Последнее поражение от немцев они потерпели в четвертьфинале ЧМ-2014. Тогда единственный гол тоже забил Матс Хуммельс. Только в правильные ворота.

По итогам сегодняшней встречи сборная Франции вышла на первую строчку в группе F, разделив ее с португальцами, которые ранее обыграли венгров.