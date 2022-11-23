Спорт 23 ноября 2022, 00:37 Сборная Франции обыграла команду Австралии на ЧМ-2022 Unsplash

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Французские футболисты обыграли соперников из Австралии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Сборные Франции и Австралии играли в группе D. Матч проходил на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. В составе победившей команды дубль смог оформить Оливье Жиру. Также забитыми голами отличились Адриен Рабьо и Килиан Мбаппе. В австралийской команде мяч в ворота соперников отправил Крэйг Гудвин.

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После оформленного дубля на счету Жиру стал 51 гол в 115 матчах. Речь идет об играх, проведенных в составе французской сборной. По количеству забитых мячей за национальную команду нападающий повторил рекорд Тьерри Анри. На счету этого футболиста 51 гол в 123 матчах.

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Команде из Франции теперь предстоит сыграть против сборной Дании. Встреча пройдет 26 ноября. Австралийцы в тот же день встретятся на поле с соперниками из Туниса.

Ранее на чемпионате мира по футболу прошла игра сборных Саудовской Аравии и Аргентины. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу саудовцев.