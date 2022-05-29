Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею

Сборная Финляндии обыграла соперников из команды Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею. Спортсмены одержали победу в овертайме со счетом 4:3.

Игра проходила в финском городе Тампере. Основное время завершилось со счетом 3:3 (0:0, 0:1, 3:2). В команде победителей дублем отметился Микаэль Гранлунд. Еще одну шайбу в ворота соперников забросил Йоэль Армия.

В составе канадской сборной отличились Дилан Козенс, Зак Уайтклауд и Максим Комтуа. Победную шайбу в овертайме забросил Сакари Маннинен. Вратарь сборной Канады Крис Дриджер покинул лед из-за травмы после второй пропущенной шайбы. Хоккеиста заменил Мэтт Томкинс.

Финская команда стала чемпионом мира по хоккею в четвертый раз в истории. Ранее спортсмены этой страны побеждали в 1995, 2011 и 2019 годах. Сборная Финляндии является действующим олимпийским чемпионом.

Сборным России и Белоруссии пришлось пропустить чемпионат мира по хоккею. Команды не допустила к участию Международная федерация хоккея (IIHF). Также россияне не смогут участвовать в следующем мировом первенстве. Матчи пройдут с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии.