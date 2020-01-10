Сборная Финляндии поселится в Репине на время проведения Евро-2020

Отмечается, что на этой же базе проживала английская сборная в 2018 году в период проведения чемпионата мира.

Напомним, Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Его площадками станут 12 городов разных европейских стран. Россию представит Санкт-Петербург. Здесь пройдут три игры группового этапа, а также один четвертьфинал.

13 июня в Санкт-Петербурге состоится матч между Россией и Бельгией, а 17 июня — между Россией и Финляндией. Заключительный матч в группе для российской сборной пройдет в Копенгагене.