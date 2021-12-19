Сборная Финляндии по хоккею стала победителем Кубка Первого канала

Хоккейная сборная Финляндии стала победителем Кубка Первого канала. В финале турнира представители Суоми обыграли сборную России со счетом 3:2.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. У финнов шайбы забросили Валттери Мереля и Сакари Маннинен, с российской стороны им ответили Артем Минулин и Вячеслав Войнов. Вопрос победителя решился в овертайме. «Золотую» шайбу забросил Маннинен, оформив дубль в игре.

Это поражение стало единственным для россиян на турнире. До этого сборная РФ одержала три победы подряд: в матчах с Канадой (4:3), Швецией (1:0) и Чехией (5:2).

На первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла — сборная Финляндии стала второй, а россияне заняли третье место.