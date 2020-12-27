Сборная Чехии уступила шведской команде на ЧМ по хоккею

Счет на 11 минуте матча открыл Арвид Костмар. Но в ответ чешский спортсмен Ян Мышак забил ответную шайбу. Больше ворота шведской сборной не попал ни один гол.

Среди других игроков победившей команды отличились Албин Сундсвик на 30 минуте, Эмиль Хейнеман, Теодор Нидербах, Эльмер Седерблом, скар Бьерселиус и Ноэль Гунлер.

Следующий матч сборной чехии пройдет в ночь на понедельник 28 декабря. Они встретятся с российскими хоккеистами. Шведы сыграют днем позже против сборной Австрии.