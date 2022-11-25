Спорт 25 ноября 2022, 00:21 Сборная Бразилии обыграла команду Сербии на ЧМ-2022 Unsplash

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Бразильская сборная победила соперников из Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Игра завершилась со счетом 2:0.

Встреча двух команд проходила 24 ноября на стадионе «Лусаил Айконик». Победу бразильцам принес дубль форварда Ришарлисона. Первый гол он забил на 62-й минуте. На 73-й минуте матча футболист принял мяч в штрафной, а затем развернулся и попал точно в угол ворот.

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Команда Бразилии вышла на первую строчку в турнирной таблице группы G, заработав три очка. Затем расположились сборные Швейцарии, Камеруна и Сербии.

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Во втором туре бразильцев ждет игра против футболистов из Швейцарии. Матч намечен на 28 ноября. В тот же день на поле встретятся сборные Сербии и Камеруна.

Победу 24 ноября отпраздновала не только команда Бразилии. Обыграть соперников удалось и португальцам, которые выступали против сборной Ганы. Встреча закончилась со счетом 3:2. Теперь Португалия занимает первое место в турнирной таблице группы H. Команда Ганы осталась четвертой позиции с нулевым результатом.