Спорт 06 декабря 2022, 00:06 Сборная Бразилии обыграла Южную Корею на ЧМ-2022 РИА «Новости»

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Сборная Бразилии разгромила соперников из Южной Кореи на чемпионате мира по футболу. Матч завершился со счетом 4:1. Победа принесла команде выход в четвертьфинал мирового первенства.

Встреча национальных сборных проходила на стадионе «974» в Дохе. В составе команды Бразилии отличились Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Лукас Пакета. Гол в ворота соперников у южнокорейцев забил Пайк Сын Хо.

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После этого матча Неймар стал третьим бразильцем, которому удалось оформить голы на трех чемпионатах мира. Пока он не смог обойти Пеле и Роналдо.

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Футболисты из Бразилии во второй раз в своей истории забили четыре мяча в первом тайме на чемпионате мира. Впервые им удалось это сделать в 1954 году. Тогда сборная играла против соперников из Мексики.

Теперь бразильцам предстоит встретиться на поле с хорватами. Игра пройдет 9 декабря на стадионе «Эдьюкейшн сити» в Эр-Райяне. Финальный матч чемпионата мира в Катаре запланирован на 18 декабря. Сборные поборются за победу на Национальном стадионе в Лусаиле.