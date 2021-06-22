Сборная Бельгии обыграла финнов в матче Евро-2020

Сборная Бельгии обыграла соперников из Финляндии в матче третьего тура группового этапа Евро-2020. По итогам встречи бельгийские футболисты смогли выйти в плей-офф.

Игра прошла 21 июня на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу сборной Бельгии. На 74-й минуте встречи автогол забил финский спортсмен Лукаш Градецки. Спустя семь минут мяч забил нападающий бельгийской команды Ромелу Лукаку.

Сейчас Бельгия находится на первом месте в группе B. Сборная набрала девять очков по итогам побед в трех матчах группового этапа.

В параллельной игре российская сборная проиграла датчанам. Встреча проходила в Копенгагене и завершилась со счетом 1:4. Команда из России вылетела с Евро, заняв последнее место в турнирной таблице. Вторую строчку получила Сборная Дании, а третью — финны. Все три команды заработали по три очка.

Капитан сборной России Артем Дзюба уже извинился перед болельщиками за проигрыш. Главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что футболисты сыграли неудачно, но «выдержали план».