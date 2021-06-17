Сборная Бельгии победила Данию и вышла в плей-офф Евро-2020

Сборная Бельгии обыграла Данию в матче Евро-2020 со счетом 2:1 и вышла в плей-офф.

Первый гол в матче, который прошел в Копенгагене, забил датчанин Юсуфф Поульсен уже на второй минуте игры. Но на 55-й минуте бельгийцам удалось отыграться. Забил Торган Азар. И на 70-й минуте победный гол принес национальной сборной страны Кевин де Брейне.

После десяти минут игры ее остановили в поддержку датского полузащитника Кристиана Эриксена, потерявшего сознание в игре с Финляндией. Целую минуту звучали аплодисменты игроков, тренеров, арбитров и болельщиков.

По итогам матча Бельгия — Дания, первая команда набрала шесть очков и заняла первое место в группе B. На втором месте Россия и Финляндия (по три балла), на четвертом — Дания (0).

Дания в следующем матче сыграет с Россией, Бельгия — с Финляндией. Матчи пройдут 21 июня.