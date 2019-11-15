Сборная Бельгии по футболу прилетела в Петербург
Сборная Бельгии по футболу прилетела в Санкт-Петербург на матч против россиян. Видео из аэропорта опубликовало РИА ФАН.
Спортсменов встретили в аэропорту «Пулково». Лидер зарубежной команды Аксель Витсель сфотографировался с пассажирами и полицейскими.
Сборная России выйдет на поле против Бельгии и Сан-Марино в старой формеПодробнее
Бельгийцы прилетели на отборочный матч Евро-2020, который пройдет 16 ноября на «Газпром Арене».
Сборная России расположилась на второй строчке в группе I, набрав 21 очко. Команда Бельгии получила 24 очка и лидирует. Футболисты из этих двух стран досрочно вышли на Евро-2020. Жеребьевка финального турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте, Румыния.