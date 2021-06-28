Сборная Бельгии обыграла команду Португалии в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Бельгии обошла соперников из Португалии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу бельгийцев.

Игра сборных Бельгии и Португалии проходила 27 июня в Севилье. Победный гол на 42-й минуте матча удалось забить Торгану Азару. В итоге встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу спортсменов из Бельгии. Сборная Португалии, победившая на чемпионате Европы в 2016 году, вылетела с международного турнира.

Теперь бельгийцам предстоит выйти на поле в четвертьфинале против итальянцев. Игра состоится 2 июля в Мюнхене. В группе D команда Бельгии заняла первое место, опередив Данию, Финляндию и Россию. Португальцы заняли третью строчку в группе F.

Ранее сборной Чехии удалось обыграть команду из Нидерландов в 1/8 финала Евро-2020. Игра закончилась со счетом 2:0. Голландцы во втором тайме остались без защитника и всухую проиграли противникам. В четвертьфинале 2 июля чехи встретятся со сборной Дании.