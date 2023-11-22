Спорт 22 ноября 2023, 09:08 Сборная Аргентины по футболу обыграла Бразилию в скандальном матче Аргентина обыграла Бразилию в скандальном матче отбора на ЧМ-2026

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Потасовка болельщиков чуть не сорвала матч сборных Аргентины и Бразилии по футболу. Встреча в итоге состоялась.

Матч квалификации состоялся на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Однако он был на грани срыва из-за драки болельщиков между собой и правоохранителями. В потасовку ввязались футболисты Аргентины. Однако капитан Лионель Месси решил увести команду с поля в раздевалку. Спустя время полицейские разняли дерущихся, применив дубинки и слезоточивый газ.

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Через полчаса встреча все-таки началась. Аргентинцы обыграли футболистов из Бразилии со счетом 1:0. Победный мяч на 63-й минуте закатил в ворота соперника защитник Николас Отаменди. На 82-й минуте бразильский нападающий Жоэлинтон получил красную карточку.

Аргентина провела шесть матчей и заняла лидирующую позицию в турнирной таблице, набрав 15 очков. Бразилия потерпела третье поражение подряд. С семью баллами сборная расположилась на шестом месте.

В октябре Месси снова признали лучшим футболистом сезона. Он получил уже восьмой «Золотой мяч».