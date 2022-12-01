Спорт 01 декабря 2022, 00:42 Сборная Аргентины обыграла Польшу и вышла в плей-офф ЧМ-2022 Сборная Аргентины одержала победу над Польшей со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала ЧМ РИА «Новости»

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Сборная Аргентины победила команду Польши со счетом 2:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Набрав шесть очков, аргентинцы вышли в плей-офф турнира.

Первый мяч в ворота соперника в начале второго тайма — на 46-й минуте — отправил полузащитник Алексис Макаллистер. На 67-й минуте отличился нападающий Аргентины Хулиан Альварес, забив второй гол и укрепив преимущество команды. А вот звездный игрок сборной Лионель Месси не смог на 39-й минуте реализовать пенальти.

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Несмотря на этот проигрыш, Польша все равно с четырьмя очками вышла из группы в 1/8 финала. А вот их соседи по группе Мексика и Саудовская Аравия завершают свои выступления на турнире.

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В этот же вечер состоялась игра между сборными Австралии и Дании. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу австралийцев. Вместе с Францией из своей группы они также вышли в плей-офф.