Спорт 04 декабря 2022, 00:24 Сборная Аргентины обыграла Австралию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 Сборная Аргентины обыграла команду Австралии со счетом 2:1 и вышла в 1/4 финала ЧМ РИА «Новости»

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Аргентинская сборная стала второй командой, прошедший в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Они обыграли Австралию в матче плей-офф со счетом 2:1.

Все три мяча в этой игре забили игроки сборной Аргентины. Два — в ворота соперника, один — в собственные.

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Счет на 35-й минуте открыл капитан команды Лионель Месси. Нападающий Хулиан Альварес укрепил преимущество сборной на 57-й минуте.

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На 77-й минуте австралиец Крейг Гудвин попытался дальним ударом забить гол соперникам, но мяч отрикошетил от Энцо Фернандеса и отправился в ворота Аргентины.

Гол Месси стал для него девятым на мировых первенствах, в этом он обогнал звезду футбола Диего Марадону в списке лучших бомбардиров ЧМ.

Ранее определился первый четвертьфиналист. После победы над США в 1/4 чемпионата вышли Нидерланды. Именно они поборются со сборной Аргентины 9 декабря за выход в полуфинал.