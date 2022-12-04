04 декабря 2022, 00:24
Сборная Аргентины обыграла Австралию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Сборная Аргентины обыграла команду Австралии со счетом 2:1 и вышла в 1/4 финала ЧМ
Аргентинская сборная стала второй командой, прошедший в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Они обыграли Австралию в матче плей-офф со счетом 2:1.
Все три мяча в этой игре забили игроки сборной Аргентины. Два — в ворота соперника, один — в собственные.
Реклама
Счет на 35-й минуте открыл капитан команды Лионель Месси. Нападающий Хулиан Альварес укрепил преимущество сборной на 57-й минуте.
Реклама
На 77-й минуте австралиец Крейг Гудвин попытался дальним ударом забить гол соперникам, но мяч отрикошетил от Энцо Фернандеса и отправился в ворота Аргентины.
Гол Месси стал для него девятым на мировых первенствах, в этом он обогнал звезду футбола Диего Марадону в списке лучших бомбардиров ЧМ.
Ранее определился первый четвертьфиналист. После победы над США в 1/4 чемпионата вышли Нидерланды. Именно они поборются со сборной Аргентины 9 декабря за выход в полуфинал.
Австралия
Аргентина
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу - 2022
Реклама
Реклама