Сборная Англии вылетела из дивизиона A Лиги наций УЕФА | 360°

Спорт 24 сентября 2022, 01:25 Поделиться Telegram

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Viber Сборная Англии вылетела из дивизиона A Лиги наций УЕФА Сборная Англии проиграла Италии в матче Лиги наций YouTube

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Национальная сборная Великобритании проиграла Италии в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА и вылетела в лигу В.

Встреча группы 3 лиги А состоялся в Милане. Она завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянцев. На 68-й минуте ворота противника поразил Джакомо Распадори. Сборная Англии с двумя очками потеряла шанс подняться на третье место в турнирной таблице, ее место заняла сборная Германии с шестью очками. А лидируют венгры с 10 очками.

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Лига наций УЕФА является международным футбольным турниром среди европейских сборных. Он проводится с 2018 года. Победителем прошлого сезона стала Франция, второе место заняла Испания, в тройку лучших команд также вошла Италия.

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Ранее сообщалось, что российская национальная сборная не будет принимать участие в отборочном этапе к Евро-2024. Однако главный тренер Валерий Карпин допустил ее переход в Азиатскую конфедерацию.

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