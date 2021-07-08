Сборная Англии победила датчан и вышла в финал Евро-2020

Сборная Англии обыграла соперников из Дании в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.

Игра проходила 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Сборную Дании на 30-й минуте вывел вперед Миккель Дамсгор. Ему удалось забить мяч прямым ударом со штрафного. Затем на 39-й минуте гол англичанам принес Симона Кьера. Решающий мяч забил Харри Кейн на 104-й минуте в дополнительное время. В итоге мачт завершился со счетом 2:1 в пользу английских футболистов.

Во время встречи с датчанами сборная Англии впервые пропустила мяч на Евро-2020. При этом голкиперу Джордан Пикфорд удалось обновить рекорд по продолжительности «сухой» серии среди других вратарей английской сборной. В 1966 году достижение Гордона Бэнкса составило 720 минут.

Сборной Англии еще не удавалось стать чемпионом Европы. Команда из Дании получила этот титул в 1992 году. Финал международного первенства пройдет 11 июля на «Уэмбли». На футбольное поле выйдут сборные Англии и Италии.