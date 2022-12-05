Спорт 05 декабря 2022, 00:00 Сборная Англии победила Сенегал и вышла в ¼ финала ЧМ-2022 Сборная Англии победила Сенегал со счетом 3:0 и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 РИА «Новости»

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Сборная Англия выиграла в матче с командой Сенегала в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Игра завершилась со счетом 3:0. Эта победа вывела англичан в четвертьфинал турнира.

На 38-й минуте первый гол в ворота сенегальцев забил полузащитник Джордан Хендерсон. Нападающий Гарри Кейн отличился в добавленное к первому тайму время. Последний мяч в этой игре забил Букайо Сака на 57-й минуте.

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С разгромным счетом 3:0 Англия перешла в следующий этап турнира — в 1/4 финала, а Сенегал закончил свое выступление на мундиале.

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В четвертьфинале Англия сыграет со сборной Франции, которая сегодня одержала чуть менее уверенную победу в матче с Польшей. Игра закончилась со счетом 3:1.

На сегодня уже известны две пары, которые поборются за выход в полуфинал. Помимо Англии и Франции, которые сыграют 10 декабря, выход в 1/2 финала разыграют между собой Нидерланды и Аргентина.