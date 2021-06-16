«Сбер» объявил о покупке компании «Телеспорт»

«Сбер» собирается купить «Телеспорт» — одну из крупнейших компаний на рынке спортивных прав. Это даст возможность «Сберу» транслировать главные спортивные события на своей платформе Okko, написал ТАСС.

Компании уже заключили предварительное соглашение. Сообщается, что директором «Телеспорта» останется Петр Макаренко.

«Качественный спортивный контент позволит увеличить аудиторию сервиса и расширит наше предложение различных типов комбинированных подписок. Отдельно хочу отметить, что не все спортивные события будут транслироваться только на Okko. По договоренности, существенная часть из них будет показана на федеральных телевизионных каналах», — рассказал вице-президент «Сбера» по корпоративному развитию Андрей Карташян.

Матчи Евро-2020 уже сейчас можно смотреть на смарт-устройствах «Сбера»: приставках SberBox, смарт-дисплеях SberPortal, об этом писала «Газета.ru».