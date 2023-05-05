Спорт 05 мая 2023, 16:24 Саудовский клуб «Аль-Хиляль» предложил Месси заключить выгодный контракт

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Руководство футбольного клуба «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии предложило нападающему французского «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси заключить выгодный контракт. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации источника, аргентинцу обещают выплачивать примерно 400 миллионов долларов в год, написало ИА НСН.

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Ранее руководство «Пари Сен-Жермен» отстранило Месси от тренировок на две недели якобы из-за его поездки в Саудовскую Аравию.