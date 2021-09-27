Экс-чемпион мира по боксу Роман Кармазин обсудил с «РБ Спорт» возможный реванш между украинским бойцом Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

«Есть ли смысл в реванше? Саша опять выиграет. Более того, я думаю, что выиграет нокаутом», — цитирует спортсмена «Газета.ru».

По его мнению, британцу нужно сбросить вес до 102-103 килограммов. Благодаря этому он станет намного быстрее и у него появятся шансы победить.

Накануне в Лондоне между Усиком и Джошуа состоялся поединок, закончившийся победой украинца.