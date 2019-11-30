«Саша из него делал дурачка»: Котлобай назвал три причины победы Емельяненко над Кокляевым

Пауэрлифтер Михаил Кокляев проиграл в поединке с бойцом ММА Александром Емельяненко менее чем через три минуты после начала боя, и на это были три причины. Своим мнением с «360» поделился Александр Котлобай — российский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой весовой категории.

Спортсмен назвал три причины, по которым Кокляев уступил своему сопернику. «Кокляев — не ударник, это раз. Во-вторых, Саша — это топовый боец», — перечислил Котлобай. По его мнению, третья причина заключается в небольшой наигранности всего происходящего на ринге.

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«Саша специально из него делал дурачка и не мог… не то, чтобы не мог, а не хотел сразу ронять. Мне, по крайней мере, это было понятно сразу. Бой не то чтобы договорной, но Саша растягивал до предела, но видимо предел был — конец первого раунда», — рассказал боксер.

Зал собрался полный. «Все получили то, что хотели», — подытожил спортсмен.

Собеседник «360» заскучал во время просмотра боя. «Все было настолько предсказуемо. Наверное, скучно, да», — отметил он.

Бой Кокляева и Емельяненко прошел 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Пауэрлифтер продержался на ринге по правилам бокса в бое с Емельяненко менее трех минут. После одного из ударов он не устоял на ногах и упал. Чемпионский пояс победителю вручил школьник из Иркутска Вячеслав Дорошенко, которого пригласили на соревнования в качестве награды за спасение девочки от педофила.