Спорт 23 января 2023, 21:00 Сантуш оказался близок к назначению в польскую сборную по футболу

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Журналист Фабрицио Романо сообщил в соцсетях, что бывший наставник португальской сборной по футболу Фернанду Сантуш может возглавить национальную команду Польши. Об этом написал RT.

По словам Романо, стороны готовы заключить соглашение, которое рассчитано до лета 2026 года. Отмечается, что договор будет подписан в ближайшем будущем.

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В середине декабря Сантуш оставил пост главного тренера сборной Португалии, с которой он работал с 2014 года. Под его руководством португальцы победили на Евро-2016 и в Лиге Наций в сезоне 2018/19. На прошедшем мундиале в Катаре команде удалось дойти до четвертьфинала, где она проиграла марокканцам со счетом 1:2.

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