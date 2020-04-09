Санкт-Петербург продолжил подготовку к чемпионату Европы и финалу Лиги чемпионов

По данным издания «Петербургский дневник», Евро-2020 перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. В тот же год в городе состоится финал Лиги чемпионов.

«Мы продолжаем готовиться теперь сразу к двум мероприятиям», — рассказал генеральный директор организационного комитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин.