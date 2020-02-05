Санкт-Петербург готов к матчам Евро-2020 — УЕФА
Главный специалист сектора по подготовке значимых спортивных мероприятий комитета Петербурга Евгения Лапина рассказала, что представители УЕФА считают Санкт-Петербург вполне готовым к проведению футбольных матчей Евро-2020. Об этом сообщило РИА ФАН.
Лапина уверена в проведении «Евро на высоком уровне».
«У них нет замечаний, дали зеленый уровень готовности, чему мы рады», — рассказала она о вердикте представителей УЕФА после изучения города.
Также Лапина добавила, что они «уделяют огромное значение безопасности» и «готовятся в плановом режиме».