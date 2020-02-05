Лапина уверена в проведении «Евро на высоком уровне».

«У них нет замечаний, дали зеленый уровень готовности, чему мы рады», — рассказала она о вердикте представителей УЕФА после изучения города.

Также Лапина добавила, что они «уделяют огромное значение безопасности» и «готовятся в плановом режиме».