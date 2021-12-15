«Динамо» продлило контракт с Сандро Шварцем

Главный тренер столичного футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварц продолжит занимать свой пост. Клуб продлил с ним контракт. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу клуба.

Контракт с немецким тренером продлен до 2024 года. Предыдущий документ был рассчитан до окончания сезона-2021/2022.

Мужчина начал занимать свой пост в октябре прошлого года. Ранее он являлся главным тренером «Майнца». «Динамо» же ушел на перерыв в РПЛ на втором месте. Клубу удалось набрать 36 очков в 18 матчах, передало РИА ФАН.