Гаджиев назвал матч с командой Сан-Марино формальностью

«Предстоящая игра с Сан-Марино действительно формальность. Но в некотором смысле это относилось и к матчу с Бельгией. Несмотря на это, сборную ждет официальный матч. Поэтому отношение к подобной игре со стороны профессионального спортсмена будет соответствующим», — пояснил Гаджиев.

Он также отметил, что для Артема Дзюбы в последнее время личные достижения отошли на второй план по сравнению с интересами команды.

«Конечно, для любого спортсмена имеют значение индивидуальные достижения. Но последние 1,5 года мы видим, насколько Дзюба стал более командным игроком. Даже в ситуациях, когда он может забить, Артем нередко отдает передачу партнеру и приносит большую пользу команде», — указал эксперт.

Напомним, что матч Сан-Марино — Россия состоится 19 ноября в 22:45 по московскому времени.

За свою карьеру Дзюба забил 24 гола. Он находится на третьей строчке среди лучших бомбардиров отечественной сборной после Александра Кержакова с 30 голами и Владимира Бесчастных с 26.