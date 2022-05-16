Самый титулованный специалист по хоккею с мячом Владимир Янко умер на 74-м году жизни

Пресс-служба Федерации хоккея с мячом России сообщила о смерти самого титулованного специалиста отечественного и мирового хоккея с мячом, заслуженного тренер СССР Владимира Янко. Об этом написал «Петербургский дневник».

Владимир Янко ушел в жизни в возрасте 73 лет в Москве.

«Федерация хоккея с мячом России скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Владимировича. Это уход целой эпохи и невосполнимая утрата для русского хоккея и всего отечественного спорта», — говорится в сообщении пресс-службы.

Он был пятикратным чемпионом СССР, трехкратным вторым призером чемпионатов, а также состоял в списках 22 лучших хоккеистов СССР семь раз. В составе сборной СССР Янко четырежды побеждал на чемпионатах мира.

В 1987 году Янко впервые возглавил национальную сборную страны, а затем стал единственным специалистом в истории мирового хоккея с мячом, подопечные которого выигрывали на шести чемпионатах мира.