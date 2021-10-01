Самый сильный человек России 2009 года умер из-за последствий ковида

Признанный самым сильным человеком России Владимир Синеглазов умер на 62-м году жизни. Свой титул он получил в 2009 году. За время карьеры спортсмен успел установить 26 мировых рекордов.

О смерти Синеглазова сообщил источник РЕН ТВ. По его данным, последние дни жизни он провел в коме в реанимации. У него был выявлен коронавирус.

Источник телеканала добавил, что днем ранее из-за последствий ковида умерла сестра Синеглазова.

Спортсмен родился в Ельце и занимался гиревым спортом. Долгое время он гастролировал с Театром силы, выполняя разные трюки со снарядами, вес которых мог достигать 90 килограммов.

Также он был известен как король шпагата за номер, во время которого он мог сесть на поперечный шпагат, опираясь ступнями на два стула. При этом спортсмен мог держать в руке тяжелую гирю или другого атлета. Выступления Синеглазову пришлось завершить из-за проблем с суставами ног в возрасте 50 лет.