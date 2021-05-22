Самый пожилой велогонщик мира умер в 109 лет

Умер самый пожилой велогонщик мира француз Робер Маршан. Об этом сообщила служба новостей France Info.

Спортсмен ушел из жизни во сне в ночь на 22 мая в доме престарелых коммуны Митри-Мори к северо-востоку от Парижа. Ему было 109 лет. Причины смерти не называются.

Маршан родился 26 ноября 1911 года. Мужчина присоединился к велоспорту в 67 лет. Он выступал на многих крупных гонках, в том числе по маршрутам Бордо — Париж, Париж — Рубе и Ардешуаз. В 1992 году спортсмен совершил велопробег от Парижа до Москвы.

В 2012 году Маршан установил рекорд в одночасовом велотреке в возрастной группе старше 100 лет. Тогда он преодолел дистанцию 24 250 километров. В 2014 году гонщик улучшил свой результат до 26 927 километров. В 2017-м Маршан установил абсолютный рекорд в возрастной категории старше 105 лет, проехав 22 500 километров за один час на велодроме Сен-Кантен-ан-Ивелин.

В 105 лет француз получил звание самого пожилого велосипедиста в мире. Он завершил карьеру в январе 2018 года, когда ему исполнилось 106 лет. На этом настоял его врач. Несмотря на это, француз продолжал тренировки и в конце 2018-го проехал на велосипеде 20 километров от Прива до Ле Пузена в альпийском департаменте Ардеш. Спортивные федерации и ассоциации отказались заверять результаты, поскольку опасались ответственности за возможное ухудшение здоровья ветерана велоспорта.

Француз пережил две мировые войны, жил в Венесуэле и Канаде. Он работал пожарным, фермером, лесорубом, продавцом обуви и вина.