Самый ожидаемый бой лиги АСА-ММА: Иван Штырков против Магомеда Исмаилова. Кто кого?

Борец смешанных единоборств Иван Штырков готовится сразиться с Магой Исмаиловым. Самый ожидаемый бой лиги ACA-MMA пройдет 12 декабря. Чем он может закончиться?

Борец смешанных единоборств Иван Штырков явно не в своей тарелке: все эти софиты, работа на камеру и показная игра мускулами — совсем не для сурового уральского Халка. Накачанное тело он гораздо охотнее демонстрирует в октагоне.

Перед поединком бойцам устроили фотосессию в Москве. 12 декабря Иван Штырков встретится в клетке с Магомедом Исмаиловым. Тем самым, что просто порвал Александра Емельяненко. Кстати, Магомед тоже здесь — готовится к съемке. Только что вернулся с завтрака.

«Я же ходячая улыбка, а когда не поем, я уже не ходячая улыбка. Углеводиков, пять злаков, потом омлет, потом блинчиков. И пришлось булочку одну съесть. Я на него смотрю сейчас, как-то и фотографироваться не хочется, нарисовали человека, кубики… Возможно, булочка была лишней», — сказал Магомед Исмаилов.

Они больше похожи на старых друзей, чем на соперников — постоянно подкалывают друг друга. При том, что это едва ли не первая встреча оффлайн. До этого были только словесные перепалки в Instagram — на новость о том, что Штырков станет его соперником, Мага ответил кратко: «Попал ты, Ваня».

«Мы немножко похихикали, со стороны Маги никогда не будет никакого неуважения, все, что он делает — это со вкусом, смешно и с уважением. Проблемы никакой не будет в живом общении, война будет в клетке», — отметил Иван Штырков.

Бойцы будут выступать в весовой категории до 93 килограммов. Для этого Ивану предстоит согнать вес, в то время как для Исмаилова это комфортная территория. С таким весом он начинал выступления. На счету Штыркова — 17 побед, у Магомеда Исмаилова — 16 выигранных боев.

Оба бойца — яркие универсалы, конкурентные, и финал поединка точно не будет быстрым.

Готовиться оба бойца будут в Дагестане. Для Штыкова это вообще первый опыт тренировок в республике. Несколько занятий Магомед Исмаилов проведет в школе Нурмагомедова — с Хабибом их связывает давняя дружба. Видятся, правда, нечасто — поэтому Мага не то не успел попросить совета перед декабрьским поединком, даже лично пока не поздравил Хабиба с триумфом.