Самый дорогой игрок «Манчестер Юнайтед» сделал суперсейв

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа сделал суперсейв во время матча против «Шеффилд Юнайтед» Английской премьер-лиги. Голкипер дважды в течение пяти секунд отразил атаки противника.

На 11-й минуте встречи де Хеа сначала отбил мяч, пущенный со штрафной Джоном Ладстремом. Через пару секунд он среагировал на удар Дэвида Макголдрика, который тот нанес головой.

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Игра завершилась со счетом 3:3, голами за «Манчестер Юнайтед» отметились Брандон Уильямс (72-я минута), Мейсон Гринвуд (77) и Маркус Рашфорд (79). У «Шеффилда» забили Джон Флек (19), Лис Муссе (52), Оливер Макберни (90).

В турнирной таблице «МЮ» занимает девятую строчку с 17 очками, «Шеффилд» на шестой позиции с 18 очками.

По данным СМИ, в сезоне 2019/20 «Манчестер Юнайтед» потратит на зарплаты футболистам более 150 миллионов фунтов. Самым высокооплачиваемым игроком является Давид Де Хеа, которому платят по 18,2 миллиона фунтов в год.