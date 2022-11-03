Самый большой в мире портрет Марадонны разместят в Буэнос-Айресе | 360°

03 ноября 2022, 19:25
Самый большой в мире портрет Марадонны разместят в Буэнос-Айресе
Самый большой в мире портрет Диего Марадонны разместят в Буэнос-Айресе. Об этом сообщил ОТР.
Изображение появится на стене 14-этажного здания. На портрете футболист появится в форме национальной команды.
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Картину решили разместить в преддверии Чемпионата мира по футболу, который состоится в Катаре в конце ноября. Футболист для жителей страны является настоящим футбольным символом.
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Футбол
Диего Марадона
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