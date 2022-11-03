Самый большой в мире портрет Марадонны разместят в Буэнос-Айресе | 360°

Спорт 03 ноября 2022, 19:25 Самый большой в мире портрет Марадонны разместят в Буэнос-Айресе

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Самый большой в мире портрет Диего Марадонны разместят в Буэнос-Айресе. Об этом сообщил ОТР.

Изображение появится на стене 14-этажного здания. На портрете футболист появится в форме национальной команды.

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Картину решили разместить в преддверии Чемпионата мира по футболу, который состоится в Катаре в конце ноября. Футболист для жителей страны является настоящим футбольным символом.

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