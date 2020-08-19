«Эмоции от возвращения в команду самые положительные», — поделился игрок.

По его словам, в этом году все произошло очень быстро — подошел к концу прошлый сезон и начался новый.

Он признался, что ему хочется побороться и попасть в групповой этап Лиги чемпионов. По данным издания, Смольников играл за краснодарских «быков» с 2012 по 2013 год.